Оператор ГТС завышает задолженность ПАО "Николаевгаз" почти в 2,5 раза

14 июня 2018 года "Укртрансгаз" обратился в суд с иском о взыскании с ПАО "Николаевгаз" долга в сумме 228,1 млн гривен

ЧАО "Укртрансгаз" пытается взыскать с ПАО "Николаевгаз" завышенную в несколько раз задолженность. Оператор ГТС неправомерно применил к компании коэффициент компенсации вычисления объемов отобранного ресурса. ПАО "Николаевгаз" будет оспаривать сумму сомнительно начисленного долга за услуги балансировки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

14 июня 2018 года "Укртрансгаз" обратился в суд с иском о взыскании с ПАО "Николаевгаз" долга в сумме 228,1 млн гривен. Эту сумму составляет мнимая задолженность за услуги балансировки газа в периоды 2016-2017 годов с применением завышенного коэффициента.

Компания "Укртрансгаз" задним числом осуществила начисления за газ, использованный для производственно-технологических потребностей с применением коэффициента 1,2. В ПАО "Николаевгаз" считают такие действия неправомерными, ведь это прямое нарушение условий договора на транспортировку газа, заключенного между Оператором ГТС и Оператором ГРМ. Согласно его условиям, к небалансам, возникшим в пределах 5% от объема газа, отобранного из газотранспортной системы, должен применяться коэффициент 1.

Например, в июле месяце 2017 года в газотранспортную систему Николаевской области поступило 9 млн куб. м природного газа. Фактический объем производственно-технологических потерь составляет 200 тыс. кубометров, а это менее 5% от объема газа, отобранного из газотранспортной системы. Однако, "Укртрансгаз" неправомерно применил коэффициент 1,2 для вычисления объемов компенсации.

"Мы считаем, что корректировка коэффициента компенсации в сторону увеличения является попыткой "Укртрансгаза" повесить на нас несуществующие долги. И такое манипулирование нормами законодательства осуществляется с целью получения Оператором ГТС сверхприбыли", - говорит коммерческий директор ПАО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

Стоит заметить, что "Укртрансгаз" уже не впервые пытается искусственно увеличить сумму долга ПАО "Николаевгаз" за предоставленные им услуги по балансировке газа. И Оператор ГРМ ранее уже обращался к государственному регулятору НКРЭКУ за разъяснением относительно спорных вопросов начислений, которые выдвигает "Укртрансгаз" к газораспределительной компании. Письма, которые были получены в ответ, полностью подтверждают неправомерность действий Оператора ГТС.

Несмотря на полученный недавно от "Укртрансгаза" иск, в ПАО "Николаевгаз" надеются, что окончательную точку в этой ситуации поставит суд, который примет во внимание все обстоятельства дела и документально подтвержденные факты нарушения законодательных норм.