Оператор ГТС завищує заборгованість ПАТ "Миколаївгаз" майже в 2,5 рази

14 червня 2018 року "Укртрансгаз" звернувся в суд з позовом про стягнення з ПАТ "Миколаївгаз" боргу в сумі 228,1 млн гривень

ПРАТ "Укртрансгаз" намагається стягнути з ПАТ "Миколаївгаз" завищену в кілька разів заборгованість. Оператор ГТС неправомірно застосував до компанії коефіцієнт компенсації обчислення обсягів використаного ресурсу. ПАТ "Миколаївгаз" буде оскаржувати суму сумнівно нарахованого боргу за послуги балансування. Про це повідомляє прес-служба компанії.

14 червня 2018 року "Укртрансгаз" звернувся в суд з позовом про стягнення з ПАТ "Миколаївгаз" боргу в сумі 228,1 млн гривень. Цю суму становить уявна заборгованість за послуги балансування газу в періоди 2016-2017 років із застосуванням коефіцієнта завищеного.

Компанія "Укртрансгаз" заднім числом здійснила нарахування за газ, використаний для виробничо-технологічних потреб з застосуванням коефіцієнта 1,2. У ПАТ "Миколаївгаз" вважають такі дії неправомірними, адже це пряме порушення умов договору на транспортування газу, укладеного між Оператором ГТС та ГРМ Оператором. Згідно з його умовами, до небалансам, що виникли в межах 5% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи, повинен застосовуватися коефіцієнт 1.

Наприклад, в липні місяці 2017 року в газотранспортну систему Миколаївській області надійшло 9 млн куб. м природного газу. Фактичний обсяг виробничо-технологічних втрат становить 200 тис. кубометрів, а це менше 5% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи. Однак, "Укртрансгаз" неправомірно застосував коефіцієнт 1,2 для обчислення обсягів компенсації.

"Ми вважаємо, що коригування коефіцієнта компенсації у бік збільшення є спробою "Укртрансгазу" повісити на нас неіснуючі борги. І таке маніпулювання нормами законодавства здійснюється з метою отримання Оператором ГТС надприбутки", - говорить комерційний директор ПАТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков.

Варто зауважити, що "Укртрансгаз" вже не вперше намагається штучно збільшити суму боргу ПАТ "Миколаївгаз" за надані їм послуги з балансування газу. І Оператор ГРМ раніше вже звертався до державного регулятора НКРЕКП за роз'ясненням щодо спірних питань нарахувань, які висуває "Укртрансгаз" до газорозподільної компанії. Листи, які були отримані у відповідь, повністю підтверджують неправомірність дій Оператора ГТС.

Незважаючи на отриманий нещодавно від "Укртрансгазу" позов, в ПАТ "Миколаївгаз" сподіваються, що остаточну крапку у цій ситуації поставить суд, який прийме до уваги всі обставини справи та документально підтверджені факти порушення законодавчих норм.