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Оператор ГТС відновив роботу 6 газорозподільних станцій на звільнених територіях сходу України

Фото: на звільнених територіях відновили 6 газорозподільних станцій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Оператор ГТС України відновив роботу шести газорозподільних станцій (ГРС) на звільнених територіях сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Контрнаступ Збройних сил України надав фахівцям ОГТСУ доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи. Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за 7-14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через 8 ГРС у Харківській та Донецькій областях. З них - 6 ГРС включили в роботу, решта - перебуває в резерві.

"Попри військові дії компанія продовжує забезпечувати надійне транспортування газу українським споживачам", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Глава компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.

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ГТС