Оператор ГТС відновив роботу 6 газорозподільних станцій на звільнених територіях сходу України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Контрнаступ Збройних сил України надав фахівцям ОГТСУ доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи. Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за 7-14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через 8 ГРС у Харківській та Донецькій областях. З них - 6 ГРС включили в роботу, решта - перебуває в резерві.

"Попри військові дії компанія продовжує забезпечувати надійне транспортування газу українським споживачам", - додали в прес-службі.