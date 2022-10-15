ua ru
Сб, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оператор ГТС відновив роботу 6 газорозподільних станцій на звільнених територіях сходу України

Новость на русском →
Україна, Субота 15 жовтня 2022 12:58
Оператор ГТС відновив роботу 6 газорозподільних станцій на звільнених територіях сходу України Фото: на звільнених територіях відновили 6 газорозподільних станцій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Оператор ГТС України відновив роботу шести газорозподільних станцій (ГРС) на звільнених територіях сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Контрнаступ Збройних сил України надав фахівцям ОГТСУ доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи. Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за 7-14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через 8 ГРС у Харківській та Донецькій областях. З них - 6 ГРС включили в роботу, решта - перебуває в резерві.

"Попри військові дії компанія продовжує забезпечувати надійне транспортування газу українським споживачам", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Глава компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГТС
NEWS
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась