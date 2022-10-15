Оператор ГТС возобновил работу 6 газораспределительных станций на освобожденных территориях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Контрнаступление Вооруженных сил Украины предоставило специалистам ОГТСУ доступ к поврежденным участкам газотранспортной системы. Ремонтные работы на инфраструктуре ГТС продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

В частности, за 7-14 октября специалисты компании возобновили возможность транспортировки газа через 8 ГРС в Харьковской и Донецкой областях. Из них - 6 ГРС включили в работу, остальное - находится в резерве.

"Несмотря на военные действия, компания продолжает обеспечивать надежную транспортировку газа украинским потребителям", - добавили в пресс-службе.