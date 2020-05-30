Оператор ГТС отреагировал на обращение по анбандлингу в Конституционный суд

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

В компании считают, что иск подан для разрыва контракта с "Газпромом"

В разрыве нового контракта на транзит газа с российским "Газпромом" заинтересованы силы внутри Украины. С этим связано недавнее обращение в Конституционный суд Украины по поводу отмены анбандлинга.

Об этом в Facebook заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, транзит газа с начала года по новому транзитному договору с "Газпромом" достиг 20 млрд кубометров. А согласно новому договору благодаря принципу "качай или плати" Украина получит около 7 млрд долларов до 2025 года независимо от объемов транспортировки.

"Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт, в чем могут быть заинтересованы силы как вне Украины, так и внутри Украины. О чем свидетельствует недавний иск о неконституционности проведения отделения Оператора ГТС", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ получил представление народных депутатов об отмене анбандлинга "Нафтогаза Украины", который привел к обособлению бизнеса по транспортировке газа.

Анбандлинг был условием Третьего энергопакета ЕС для того, чтобы украинский газовый рынок мог работать по европейским правилам. Они гарантируют прозрачное формирования тарифов на газ и его транзит и защиту от политического фактора со стороны Российской Федерации. Новые правила действуют с 1 января 2020 года.

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Автор: РБК-Украина