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Оператор ГТС відреагував на звернення щодо анбандлінгу до Конституційного суду

Новини » Політика     30.05.2020 - 13:27
Оператор ГТС відреагував на звернення щодо анбандлінгу до Конституційного суду
Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

У компанії вважають, що позов подано для розриву контракту з "Газпромом"

У розриві нового контракту на транзит газу з російським "Газпромом" зацікавлені сили всередині України. З цим пов'язане недавнє звернення в Конституційний суд України з приводу скасування анбандлінгу.

Про це в Facebook заявив директор Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, транзит газу з початку року за новим транзитному договору з "Газпромом" досяг 20 млрд кубометрів. А згідно з новим договором завдяки принципу "качай або плати" Україна отримає близько 7 млрд доларів до 2025 року незалежно від обсягів транспортування.

"Україна не повинна дати жодного шансу розірвати цей контракт, в чому можуть бути зацікавлені сили як поза Україною, так і всередині України. Про що свідчить недавній позов про неконституційність проведення відділення Оператора ГТС", - додав він.

Оператор ГТС відреагував на звернення щодо анбандлінгу до Конституційного суду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ отримав подання народних депутатів про скасування анбандлінгу "Нафтогазу України", який привів до відокремлення бізнесу з транспортування газу.

Анбандлінг був умовою Третього енергопакету ЄС для того, щоб український газовий ринок міг працювати за європейськими правилами. Вони гарантують прозоре формування тарифів на газ і його транзит і захист від політичного чинника з боку Російської Федерації. Нові правила діють з 1 січня 2020 року.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныАнбандлінг
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