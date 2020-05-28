ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КСУ просят отменить анбандлинг "Нафтогаза"

Новости » Политика     28.05.2020 - 20:13
КСУ просят отменить анбандлинг "Нафтогаза"
Фото: анбандлинг "Нафтогаза" оспаривают в КСУ (РБК-Украина)

Представление инициировали нардепы "Батькивщины"

Конституционный суд получил представление народных депутатов, которые требуют отменить анбандлинг "Нафтогаза Украины". Представление инициировала фракция "Батькивщины".

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что сегодня поступило представление 47 народных депутатов, которые просят проверит конституционность положений закона "О трубопроводном транспорте", "Об управлении объектами государственной собственности", а также об анбандлинге "Нафтогаза".

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон Украины не соответствует ряду статей Основного Закона", - говорится в сообщении.

Анбандлинг "Нафтогаза" заключался в обособлении оператора ГТС и, соответственно, в лишении НАК функций по транспортировке газа. Данное условие необходимо для того, чтобы Украина соответствовала нормам Третьего энергопакета ЕС, которые предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит.

Заключенный по европейским правилам контракт на транзит газа позволяет Украине избежать "политической составляющей" в газовых отношениях с Россией.

Напомним, анбандлинг "Нафтогаза" официально завершился 1 января 2020, в результате него оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) стал независимой компанией.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Конституционный суд УкраиныНафтогаз УкраиныАнбандлинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь