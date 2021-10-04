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Оператор ГТС опроверг информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 октября 2021 09:25
Оператор ГТС опроверг информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину Фото: глава Оператора ГТС Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что информация о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину не соответствует действительности. По его словам, поставки есть, но это является лишь реэкспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Facebook-странице.

"В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Так, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - написал Макогон.


Напомним, вчера, 3 октября венгерская сторона заявила о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину.

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Российская Федерация Украина Венгрия Транзит газа
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