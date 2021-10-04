Оператор ГТС спростував інформацію про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну
Фото: голова Оператора ГТС Сергій Макогон (tsoua.com)
Голова Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що інформація про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну не відповідає дійсності. За його словами, постачання є, але це є лише реекспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Facebook-сторінці.
"В пресі поширюється інформація про те, що Газпром відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ", - написав Макогон.
Нагадаємо, вчора, 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну.