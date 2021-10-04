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Оператор ГТС спростував інформацію про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 09:25
Оператор ГТС спростував інформацію про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну Фото: голова Оператора ГТС Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що інформація про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну не відповідає дійсності. За його словами, постачання є, але це є лише реекспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Facebook-сторінці.

"В пресі поширюється інформація про те, що Газпром відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ", - написав Макогон.


Нагадаємо, вчора, 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну.

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Російська Федерація Україна Угорщина Транзит газу
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