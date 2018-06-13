Оператор ГТС в 17 раз завысил задолженность "Харьковгоргаза" за свои услуги балансирования

ПАО "Харьковгоргаз" 4 июня 2018 получил от ЧАО "Укртрансгаз" судебный иск на сумму 3,4 млрд гривен

"Укртрансгаз" как оператор ГТС пытается через суд взыскать с ПАО "Харьковгоргаз" 3,4 млрд гривен за газ, которой был потреблен предприятиями тепловой энергетики Харькова. К этому времени оператор ГТС не предоставил газораспределительной компании подтвержденную информацию, кто был поставщиком этого газа. По данным "Харьковгоргаза", долг за услуги балансирования перед "Укртрансгазом" составляет 194 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО "Харьковгоргаз" 4 июня 2018 получил от ЧАО "Укртрансгаз" судебный иск на сумму 3,4 млрд гривен. Эту сумму составляет якобы задолженность "Харьковгоргаза" за полученные услуги балансирования (2,7 млрд гривен), а также штрафные санкции (более 0,6 млрд гривен). По данным "Харьковгоргаза", реальная и документально подтвержденная задолженность компании перед Оператором ГТС составляет 194 млн гривен.

Фактически "Укртрансгаз" в судебном порядке пытается взыскать с "Харьковгоргаза" стоимость газа, который был поставлен и потреблен предприятиями тепловой энергетики в течение прошлых отопительных периодов в 2016-2018 годах. Согласно поручению правительства, именно НАК "Нафтогаз Украины" является единственным поставщиком газа для ТКЭ. Но до сих оператор ГТС не предоставил "Харьковгоргаза" информацию, кто был поставщиком этого газа.

Проблема возникла из-за того, что в течение двух отопительных сезонов НАК " Нафтогаз Украины" не подписывает с предприятиями ТКЭ Харькова акты приема-передачи на фактически потребленный ими газ. Без подписания таких актов газ не учитывается как поставленный от НАК, поэтому "Укртрансгаз" должен отнести (сбалансировать) эти объемы оператору ГРС. Однако причина отказа НАК подписывать акты вовсе не в отсутствии ресурса газа, для чего собственно и существует процедура балансирования, а в больших долгах предприятий ТКЭ. По сути речь идет не о балансировании ГТС, а "балансировании" долгами, то есть НАК " Нафтогаз Украины" пытается переложить эти долги на других субъектов хозяйствования.

Еще один аспект - "Укртрансгаз" завышает стоимость газа для ТКЭ, выдавая его как газ закупленный для услуг балансирования. Стоимость газа для услуг балансирования от "Укртрансгаз" больее чем в два раза превышает цену газа, установленную правительством для ТКЭ. Это приводит к образованию искусственных долгов, которые используются "Укртрансгазом" и НАК " Нафтогаз Украины" для создания давления на газораспределительные компании.

"Мы видим, что действия "Укртрансгаза" скоординированные с материнской компанией - Нефтегазом. Выдавая нам как небаланс те объемы природного газа, которые на самом деле потребили предприятия теплокоммунэнерго, группа Нефтегаз заставляет покупать у нее объемы природного газа по цене, которая вдвое больше установленной правительством, и получать сверхприбыли", - сказал коммерческий директор "Харьковгоргаза" Антон Яворовский.