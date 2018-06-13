Оператор ГТС в 17 разів завищив заборгованість "Харківміськгазу" за свої послуги балансування

ПАТ "Харківміськгаз" 4 червня 2018 отримав від ПРАТ "Укртрансгаз" судовий позов на суму 3,4 млрд гривень

"Укртрансгаз" як оператор ГТС намагається через суд стягнути з ПАТ "Харківміськгаз" 3,4 млрд гривень за газ, який був спожитий підприємствами теплової енергетики Харкова. До цього часу оператор ГТС не надав газорозподільній компанії підтверджену інформацію, хто був постачальником цього газу. За даними "Харківміськгазу", борг за послуги балансування перед "Укртрансгазом" становить 194 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

ПАТ "Харківміськгаз" 4 червня 2018 отримав від ПРАТ "Укртрансгаз" судовий позов на суму 3,4 млрд гривень. Цю суму становить нібито заборгованість "Харківміськгазу" за отримані послуги балансування (2,7 млрд гривень), а також штрафні санкції (більше 0,6 млрд гривень). За даними "Харківміськгазу", реальна і документально підтверджена заборгованість компанії перед Оператором ГТС становить 194 млн гривень.

Фактично "Укртрансгаз" в судовому порядку намагається стягнути з "Харківміськгазу" вартість газу, який був поставлений і спожитий підприємствами теплової енергетики протягом минулих опалювальних періодів в 2016-2018 роках. Згідно з дорученням уряду, саме НАК "Нафтогаз України" є єдиним постачальником газу для ТКЕ. Але до цих оператор ГТС не надав "Харківміськгазу" інформацію, хто був постачальником цього газу.

Проблема виникла череш те, що протягом двох опалювальних сезонів НАК "Нафтогаз України" не підписує з підприємствами ТКЕ Харкова акти приймання-передачі фактично спожитий ними газ. Без підписання таких актів газ не враховується як поставлений від НАК, тому "Укртрансгаз" повинен віднести (збалансувати ці обсяги оператора ГРС. Однак причина відмови НАК підписувати акти зовсім не у відсутності ресурсу газу, для чого власне і існує процедура балансування, а у великих боргах підприємств ТКЕ. По суті мова йде не про балансуванні ГТС, а "балансування" боргами, тобто НАК "Нафтогаз України" намагається перекласти ці борги на інших суб'єктів господарювання.

Ще один аспект - "Укртрансгаз" завищує вартість газу для ТКЕ, видаючи його як закуплений газ для балансування послуг. Вартість газу для послуг балансування від "Укртрансгаз" більш ніж в два рази перевищує ціну газу, встановлену урядом для ТКЕ. Це призводить до утворення штучних боргів, які використовуються "Укртрансгазом" і НАК "Нафтогаз України" для створення тиску на газорозподільні компанії.

"Ми бачимо, що дії "Укртрансгазу" скоординовані з материнською компанією - Нафтогазом. Видаючи нам як небаланс ті обсяги природного газу, які насправді спожили підприємства теплокомуненерго, група Нафтогаз змушує купувати у неї обсяги природного газу за ціною, що вдвічі більше встановленої урядом, і отримувати надприбутки", - сказав комерційний директор "Харківміськгазу" Антон Яворівський.