Оперативно решить проблемы с задержками рейсов авиаперевозчиков Украины не удастся, - эксперт

У украинских компаний все самолеты в работе, а, чтобы получить у иностранных, необходимо время на получение разрешений

Оперативно решить проблемы с задержками рейсов авиаперевозчиков Украины не удастся. Об этом заявил эксперт авиаотрасли Виктор Логвиненко (ранее работал в авиакомпаниях Turkish Airlines, AeroSvit, Ukraine International, SCAT Airlines), говорится в статье РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых".

"По состоянию на сегодня, в ситуации, которая сложилась с чартерными рейсами, увы, мы вынуждены констатировать только факт задержек. За пару дней ее не разрулить", - заявил он.

В частности, Логвиненко отметил, что у перевозчика Bravo нехватка самолетов и "вероятно, долги перед поставщиками услуг".

"У украинских компаний все самолеты в работе, а, чтобы получить у иностранных, необходимо будет потратить время на получение разрешений. Кроме того, если зарубежная авиакомпания и выделит украинской самолет, то это будет на условиях wet-lease, то есть вместе с персоналом, а это неподъемная цена для украинских авиаперевозчиков", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что среди причин, которые приводят к задержке рейсов, называют нехватку самолетов или их поломку.