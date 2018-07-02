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Оперативно вирішити проблеми із затримками рейсів авіаперевізників України не вдасться, - експерт

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 12:12
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В українських компаній всі літаки в роботі, а щоб отримати в іноземних, необхідно час на отримання дозволів

Оперативно вирішити проблеми із затримками рейсів авіаперевізників України не вдасться. Про це заявив експерт авіагалузі Віктор Логвиненко (раніше працював в авіакомпанії Turkish Airlines, AeroSvit, Ukraine International, SCAT Airlines), йдеться у статті РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок".

"Станом на сьогодні, в ситуації, яка склалася з чартерними рейсами, на жаль, ми змушені констатувати лише факт затримок. За кілька днів її не вирішити", - заявив він.

Зокрема, Логвиненко зазначив, що у перевізника Bravo брак літаків і "ймовірно, борги перед постачальниками послуг".

"В українських компаній всі літаки в роботі, а щоб отримати в іноземних, необхідно буде витратити час на отримання дозволів. Крім того, якщо зарубіжна авіакомпанія і виділить українській літак, то це буде на умовах wet-lease, тобто разом з персоналом, а це непідйомна ціна для українських авіаперевізників", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед причин, які призводять до затримки рейсів, називають брак літаків або їх поломку.

Ситуація із затримками чартерних рейсів туроператорів близька до критичної, - експерт З аеропорту "Київ" не можуть вилетіти кілька тисяч туристів
Теги публікації: рейсы, авиаперевозки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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