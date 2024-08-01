Оперативники ліквідували наркосиндикат, серед затриманих був колишній правоохоронець

Загалом було проведено більше 30 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зокрема ліквідовано діяльність двох нарколабораторій.

Діяльність наркосиндикату організував 50-річний мешканець Запоріжжя разом зі своїми спільниками з Дніпропетровської області.

"До злочинної діяльності вони залучили більше десятка чоловіків, які відповідали за збут і рекламу наркотичних засобів і психотропних речовин. Одним з учасників злочинної організації був колишній правоохоронець", - пише ДВБ.

Члени банди займались виготовлення, а також збутом наркотиків та психотропів у великих масштабах.

Щомісячний обіг наркосиндикату складав близько 40 мільйонів гривень.

Наразі підозру було оголошено 15 фігурантам. Також перевіряється причетність ще одного правоохоронця до діяльності злочинної організації.