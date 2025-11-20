Оперативне зведення за 19 листопада: Генштаб поділився даними з фронту

За добу, 19 листопада, українські захисники дали рішучу відсіч російським військам по всій лінії фронту, відбиваючи спроби ворога просунутися вглиб країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Станом на 22:00 19 листопада за добу відбулося 193 бойових зіткнення. Російські війська завдали два ракетні та 35 авіаційних ударів, використали 52 ракети та скинули 86 керованих авіабомб, залучили 2 266 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав три авіаудари, скинув вісім керованих авіабомб і здійснив 146 обстрілів, включно з двома з РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Синельникового, Кам'янки, Кутьківки та в напрямку Колодязного і Дворічанського. Ще чотири бойових зіткнення тривають.
На Куп'янському напрямку Сили оборони зупинили п'ять атак у районах Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового та Шейківки.
На Лиманському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Надії, Дружелюбівки, Нового Миру, Карпівки, Ставок, Зарічного, Дробишевого, Шандриголового, Зеленої Долини, Новоселівки, Олександрівки, Лиману та Шейківки.
Слов'янський напрямок: відбито 13 ворожих штурмів, окупанти намагалися просунутися в Ямполі, Закотному, Верхньокам'янському, Серебрянці, Діброві, Дронівці, Сіверську, Виїмці та Федорівці.
Краматорський і Костянтинівський напрямки: 33 атаки зупинені українськими захисниками, включно з районами Васюківки, Миньківки, Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки та Плещіївки.
Покровський напрямок: 55 атак, чотири бойові зіткнення тривають. Зафіксовано значні втрати противника - 93 вбитих, 32 збиті безпілотники, п'ять одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки.
Олександрівський напрямок: 12 спроб прориву в районах Олександрограда, Вороні, Соснівки, Вербового, Злагоди, Привольного, Єгорівки, Красногорського. Удар авіацією завдано по Великомихайлівці.
Гуляйпільський напрямок: зупинено дев'ять атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю, Затишшя і Зеленого. Авіаудари припали на Гуляполе.
Оріхівський напрямок: чотири атаки, авіаудари в Оріхові та Плавнях.
Придніпровський напря мок сьогодні без активних дій, в інших напрямках істотних змін немає.
Нагадуємо, що заяви угорського прем'єра Віктора Орбана знову спровокували дискусії в Європі: він висловив сумнів у перспективах України на перемогу і підкреслив, що фінансова підтримка Києва перетворюється на значне навантаження для бюджету ЄС.
Зазначимо, що українські війська почали застосовувати нову систему термінального наведення TFL-1, яка підвищує точність FPV-дронів і дає змогу вражати цілі навіть у разі втрати зв'язку, забезпечуючи автономне наведення на фінальних 400-500 метрах.