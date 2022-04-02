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Оперативная обстановка: в Генштабе рассказали, как прошел 37-й день войны

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на окончание 37-суток противостояния защитников Украины российскому вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Из района Чернобыля в населенные пункты на территории Беларуси выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением области.

По имеющейся информации, в железнодорожную станцию ​​Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Волынском направлении - обстановка не изменилась.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армейской армии, 37-й отдельной мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Враг не предпринимал наступательных действий, а основные усилия сосредотачивал на ведении обороны отдельных рубежей, чтобы прикрывать отвод войск на территорию Беларуси. Минирует местность и технику, которую не может эвакуировать, разрушает объекты инфраструктуры для задержки продвижения войск ВСУ.

"По имеющимся данным, отводимые в беларусь подразделения вооруженных сил российской федерации сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина", - рассказали в Генштабе.

На Сиверском направлении войска РФ наступательных действий не проводили, тоже прикрывали отвод своих сил на территорию РФ, а также враг сконцентрировался на сдерживании наступательных действий украинских бойцов.

На Черниговском направлении противник продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ.

"С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, предположительно с целью ведения боевых действий на Донецком направлении", - говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артобстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, проводят перегруппировку войск, чтобы создать наступательную группировку.

На Донецком направлении враг продолжает огневое влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиудары по подразделениям украинских войск в районах Рубежного, Белой Горы, Марьинки, Северодонецка.

Основные усилия противник сосредотачивает на взятии под контроль Попасной, Рубежного. Проводит обстрелы и штурмовые действия, чтобы взять под контроль Мариуполь. Враг начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное, и был остановлен ВСУ на обоих направлениях.

На Южнобужском направлении не зафиксировано существенных изменений в положении и перемещении подразделений противника.

Ранее в командовании Воздушными Силами ВСУ заявили, что российские захватчики не смогли взять под контроль небо Украины.

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