Оперативная обстановка: в Генштабе рассказали, как прошли 22-е сутки войны

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах по состоянию на окончание 22-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

На Волынском направлении оккупанты наступательных действий не совершали. Враг усиливал охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Беларуси.

"Сохраняется высокая возможность проведения провокаций спецслужбами российской федерации", - отметили в Генштабе.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил, основные усилия сосредоточил на удержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев.

"В то же время, потери, которые были нанесены оккупантам Украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

В Сиверском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичную блокировку Чернигова и проводят артиллерийские обстрелы города.

В направлении Броваров противник активных боевых действий не производил. В районе Броваров оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

На Слобожанском направлении, с целью восстановления наступательных действий на Сумы и Харьков, войска РФ пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы. В направлении Изюма враг пытается возобновить наступательные действия.

В Луганском и Донецком направлениях основные усилия оккупанты сосредоточили на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Южнобузском направлении враг активных действий не предпринимал. Перешел к обороне и инженерному устройству занятых рубежей. Пытался провести перегруппировку и осуществить пополнение запасов.

Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья.

В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.