Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ
Фото: около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов составили потери РФ в Украине (facebook.com/mod mil rus)
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 108 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника на 17 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 14 тысяч человек
- танков - 444 единицы
- боевых бронированных машин - 1 435 единиц
- артиллерийских систем - 201 единица
- РСЗО - 72 единиц
- средства ПВО - 43 единиц
- самолетов - 86 единица
- вертолетов - 108 единиц
- автомобильной техники - 864 единиц
- корабли/катера - 3 единицы
- цистерн с ГСМ - 60 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
- специальная техника - 10.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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