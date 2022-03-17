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Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

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Киев, Четверг 17 марта 2022 10:45
Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ Фото: около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов составили потери РФ в Украине (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 108 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника на 17 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 14 тысяч человек
  • танков - 444 единицы
  • боевых бронированных машин - 1 435 единиц
  • артиллерийских систем - 201 единица
  • РСЗО - 72 единиц
  • средства ПВО - 43 единиц
  • самолетов - 86 единица
  • вертолетов - 108 единиц
  • автомобильной техники - 864 единиц
  • корабли/катера - 3 единицы
  • цистерн с ГСМ - 60 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
  • специальная техника - 10.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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