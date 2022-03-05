Оперативная информация: в Генштабе рассказали, как прошли девятые сутки войны

Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Также противник намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях, чтобы в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки. Вероятно, это делается для дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибене и Катюжанка. В районе Дымера войска РФ продолжают создание района обороны.

На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, действующих по направлениям в Харьков и Мариуполь. Оккупанты пытаются найти слабые места в обороне Мариуполя.

На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ - предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

В акватории Черного моря, где противник демонстрировал готовность к проведению высадки морского десанта в районе Одесса - Затока, но из-за ухудшения погодных условий интервенты отвели корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.

Силы обороны Киева продолжают отражение наступления противника, наносят урон его наступательным группировкам, удерживают определенные рубежи.

На белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр из состава 38 ОДБ ВС РБ. Но значительное количество военнослужащих отказываются выполнять преступные приказы, и агрессор пытается убеждать личный состав выполнять задачи на территории Украины.