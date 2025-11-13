Вийшла нова версія GPT-5.1: що нового і як зміняться розмови з чат-ботом

Що нового додали в ШІ

За даними OpenAI, GPT-5.1 Instant ("Миттєвий") став "теплішим", розумнішим і краще дотримується інструкцій, тоді як GPT-5.1 Thinking ("Той, що мислить") простіше сприймається, швидше справляється з простими завданнями та проявляє більше завзяття під час розв'язання складних питань.

Компанія зазначає, що GPT-5.1 забезпечить більш комфортне спілкування, а користувачі зможуть простіше налаштовувати тон відповідей ChatGPT. Додано нові пресети: Professional (Професійний), Candid (Відвертий) і Quirky (Незвичайний). Вони доповнюють наявні варіанти: Default, Nerdy, Cynical, Friendly і Efficient.

Крім того, ChatGPT тепер може пропонувати оновити налаштування стилю в процесі діалогу і пропонує більш тонке налаштування того, наскільки відповіді будуть короткими, теплими або легко сприймаються, а також частоту використання емодзі.

Версія GPT-5.1 (фото: OpenAI)

За замовчуванням GPT-5.1 Instant тепліший, а також краще дотримується заданих користувачем параметрів. GPT-5.1 Thinking адаптує час "роздумів" під конкретне запитання, робить відповіді більш зрозумілими і точними, з меншою кількістю невизначених термінів, а також став більш емпатичним.

Питання, як і раніше, спрямовуються до найбільш підходящої версії моделі за допомогою GPT-5.1 Auto. Сьогодні GPT-5.1 Instant і Thinking починають поступово з'являтися у користувачів. Першим доступ отримають платні підписники Pro, Plus, Go і Business, потім - безплатні користувачі і ті, хто не увійшов до системи.

Корпоративні та освітні клієнти зможуть увімкнути ранній доступ на сім днів, після чого GPT-5.1 стане стандартною моделлю.

OpenAI зазначає, що впровадження GPT-5.1 буде поступовим, щоб зберегти стабільність роботи, тому не всі користувачі побачать оновлення відразу. Стару версію GPT-5 три місяці зможуть використовувати підписники платних планів через меню "Застарілі моделі".