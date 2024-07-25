OpenAI тестує SearchGPT – нову пошукову систему на основі ШІ

У компанії кажуть, що нова розробка покликана "поєднати міць наших моделей штучного інтелекту з інформацією з Інтернету, щоб дати вам швидкі та своєчасні відповіді на основі зрозумілих та релевантних джерел".

На етапі тестування доступ до користування SearchGPT матиме невелика група користувачів та видавців, які надаватимуть свої відгуки. Для бажаючих долучитися є можливість зареєструватися у списку очікування.

В OpenAI звертають увагу, що отримання відповідей в Інтернеті може вимагати великих зусиль, часто для отримання релевантних результатів потрібно кілька спроб.

“Ми вважаємо, що розширюючи діалогові можливості наших моделей за допомогою інформації з Інтернету в режимі реального часу, пошук того, що ви шукаєте, може бути швидшим і простішим", - йдеться у пресрелізі.

"Пошуковик" передбачає можливість ставити додаткові запитання, "якби ви це робили у розмові з людиною". Таким чином буде створюватись загальний контекст для кожного запиту.

При цьому у компанії зазначили, що SearchGPT призначений для пошуку і не пов'язаний із навчанням базових моделей генеративного ІІ OpenAI. Сайти можуть з'являтися у результатах пошуку, навіть якщо вони відмовляються від генеративного навчання ІІ.