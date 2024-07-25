RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

OpenAI тестирует SearchGPT – новую поисковую систему на основе ИИ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Компания OpenAI тестирует прототип нового поисковика SearchGPT. Лучшие из его функций впоследствии будут интегрированы непосредственно в ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт OpenAI.

В компании говорят, что новая разработка призвана "соединить мощь наших моделей искусственного интеллекта с информацией в Интернете, чтобы дать вам быстрые и своевременные ответы на основе понятных и релевантных источников".

На этапе тестирования доступ к использованию SearchGPT будет иметь небольшая группа пользователей и издателей, которые будут давать свои отзывы. Для желающих присоединиться есть возможность зарегистрироваться в списке ожидания.

В OpenAI обращают внимание, что получение ответов в Интернете может потребовать больших усилий, часто для получения релевантных результатов требуется несколько попыток.

"Мы считаем, что расширяя диалоговые возможности наших моделей с помощью информации из Интернета в режиме реального времени, поиск того, что вы ищете, может быть быстрее и проще", - говорится в пресс-релизе.

"Поисковик" предполагает возможность задавать дополнительные вопросы, "если бы вы это делали в разговоре с человеком". Таким образом, будет создаваться общий контекст для каждого запроса.

При этом в компании отметили, что SearchGPT предназначен для поиска и не связан с обучением базовым моделям генеративного II OpenAI. Сайты могут появляться в результатах поиска, даже если они отказываются от генеративной учебы II.

Напомним, исследователи Google DeepMind изучили опыт профессиональных стендаперов, использующих искусственный интеллект для написания своих шуток. И выяснилось, что у ИИ с чувством юмора не очень, потому что его шутки - "мягкие, шаблонные и скучные".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект