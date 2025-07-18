OpenAI представила ШІ, який зможе виконувати завдання за вас прямо на комп'ютері

ChatGPT Agent вміє не тільки аналізувати текст, а й виконувати дії від імені користувача: перевіряти календар, бронювати столики, купувати продукти, створювати презентації та навіть складати аналітичні звіти. Усе це стало можливим завдяки новій моделі, розробленій спеціально під цей продукт.

В OpenAI уточнюють, що ChatGPT Agent поєднує в собі можливості попередніх АІ-інструментів компанії - Operator і Deep Research. Ці технології об'єднали в одну команду, до якої увійшло від 20 до 35 фахівців із продукту та досліджень.

Що вміє ChatGPT Agent:

Перевірити ваш календар і нагадати про зустріч із клієнтом

Запланувати сімейний сніданок і замовити продукти

Скласти презентацію за аналізом конкурентів

Забронювати ресторан на вечір через OpenTable, звірившись із Google Calendar

Створити звіт за трендами - наприклад, порівняти популярність Labubus і Beanie Babies

Виконувати повсякденні завдання, наприклад, щотижня автоматично запитувати парковку біля офісу.

Як це працює

ChatGPT Agent працює не просто як браузер - у нього є доступ до віртуального комп'ютера з набором інструментів: текстовий браузер, візуальний інтерфейс, термінал і можливість завантажувати користувацькі дані. Модель навчалася через посилене навчання (reinforcement learning), як і всі моделі "міркувань" від OpenAI.

Безпека та обмеження

Перед виконанням незворотних дій, на кшталт надсилання листів або бронювань, агент обов'язково запитує підтвердження у користувача.

Також активовано захисні механізми від потенційної біохімічної шкоди - навіть попри відсутність прямих ризиків. Схожу систему в травні включала компанія Anthropic, коли запускала модель Claude Opus 4.

Фінансові операції поки що заблоковані: якщо користувач заходить на сайт із фінансової категорії, агент працює тільки в межах поточної вкладки. Якщо піти з неї - робота зупиняється. Це називається Watch Mode.

Коли і кому стане доступний

OpenAI починає розгортання ChatGPT Agent вже сьогодні - для користувачів тарифів Pro, Plus і Team. Доступ можна отримати через меню інструментів ("режим агента") або командою /agent. Пізніше цього літа функція з'явиться й у користувачів ChatGPT Enterprise та Education.

Поки що невідомо, коли інструмент стане доступний у країнах ЄС.

Хто ще в агентських перегонах

ШІ-агенти - ключовий тренд останніх років. Інвестори і розробники порівнюють їх з J.A.R.V.I.S. з Iron Man - асистентом, який може все: планувати, шукати, купувати, аналізувати. Поки що більшість таких рішень обмежена завданнями на кшталт кодингу та аналітики.

З початку 2024 року технологічні гіганти масово долучилися до перегонів агентів. Так, Klarna в лютому повідомила, що її АІ-агент опрацював дві третини звернень у підтримку - роботу, яку раніше виконували близько 700 співробітників. Після цього про АІ-агентів почали регулярно згадувати на звітних дзвінках Amazon, Meta, Google та інших компаній.

На тлі цього OpenAI в січні запустила Operator, а в жовтні 2023 року Anthropic - інструмент "Computer Use", що дає змогу АІ діяти на комп'ютері як людина. Усе це частина перегонів за увагу користувачів і спроба перетворити ШІ-агента на звичний повсякденний інструмент.