OPEL запускает онлайн магазин новых автомобилей и современный конфигуратор

В современном мире критически важно давать быстрые ответы на любые вопросы. Это касается и автомобилей: клиенты хотят мгновенно видеть свою возможную будущую покупку, они хотят быстро найти желанную модель и понимать точную цену.

Бренд Opel стремится максимально полно отвечать на запросы клиентов - и поэтому запускает две новые услуги, которые будут работать в режиме "онлайн": конфигуратор автомобилей и интернет-магазин OPEL STORE, которые уже находятся в Украине. Обе услуги доступны в режиме 24/7, предлагают актуальную информацию – в итоге обеспечивают клиентам дополнительный комфорт при подборе желаемого автомобиля.

Онлайн-магазин Opel создан с целью быстро выбирать автомобиль в режиме "сегодня на завтра" из числа тех, что уже находятся в Украине.

Онлайн-магазин Opel Store предоставляет широкий перечень фильтров, который поможет с легкостью подобрать желаемый автомобиль. Различные фильтры дают возможность выбрать желаемую модель, тип двигателя (бензин/дизель/электро), рассмотреть различные версии модели, выбрать тип кузов, а также желаемый цвет. В итоге каждый покупатель может выбрать идеальный автомобиль под свои запросы и финансовые возможности. Определившись с выбором, клиент получает список доступных автомобилей в разных комплектациях.

В выбранном списке отображаются как автомобили, находящиеся на складе импортера, так и автомобили, которые находятся на складах у дилеров. Еще одним важным преимуществом онлайн склада является встроенный кредитный калькулятор. Благодаря данному функционалу клиент может рассчитать кредитный платеж на любой автомобиль со склада, выбрать срок кредитования, первоначальный платеж и подобрать один из банков-партнеров. После этого можно отправить заявку кредитному специалисту дилерского центра и получить более детальную консультацию.

Еще одной важной и удобной онлайн-функцией от бренда является конфигуратор автомобилей Opel, который предназначен для того, чтобы создать автомобиль своей мечты. Все начинается с широкого выбора моделей - в конфигураторе представлен весь актуальный модельный ряд Opel в Украине.

Следующим шагом является выбор версии и желаемого двигателя. Причем на странице сразу отображается детальная информация о комплектации, указаны технические характеристики двигателя, пр. Наконец, предусмотрена возможность добавления отдельных опций к автомобилю - причем каждый пункт меняет внешний вид автомобиля и в каждом пункте проставлена актуальная цена.

Таким образом, в финальном варианте клиент видит именно тот автомобиль, который хочет купить: модель, цвет кузова, колесные диски, отделка салона. И также видит точную цену такого автомобиля. Финальным шагом является подача заявки дилеру на покупку конкретно такого автомобиля, который был создан в конфигураторе.

При этом, некоторые онлайн-функции уже давно работают, чтобы упростить жизнь для потенциальных и существующих клиентов Бренда. Так, благодаря простой форме, вы можете с легкостью записаться на тест-драйв автомобиля вашей мечты. Все достаточно просто - переходите на страницу записи на тест-драйв, выбирайте желаемый автомобиль, заполните графу с вашими данными, чтобы дилер мог с вами связаться для подтверждения, и наконец выбирайте ближайшего к вам дилера из обширного списка дилерской сети бренда Opel - и все что осталось сделать, это прийти в назначенное время для вашего персонального тест-драйва.

А уже существующие владельцы автомобилей Opel непременно оценят возможность онлайн-записи на сервис. Больше не нужно предварительных звонков, уточнения свободных дат и времени, согласования собственных планов, описания цели визита на СТО: всего пара кликов на сайте Opel - и клиент зарегистрирован для посещения сервиса у выбранного дилера Бренда.

Благодаря диджитализации бренд Opel становится еще ближе, предлагая все новые и удобные функции для вашего комфорта. Погрузитесь в "цифровой мир" бренда - при помощи официального сайта Opel в Украине!

О бренде OPEL

Opel - один из крупнейших европейских производителей автомобилей. Компания была основана в 1862 году Адамом Опелем в Рюссельсхайме, Германия, а с 1899 года Opel занялся автомобилестроением.

С 2017 года немецкая марка входит в группу PSA. Вместе со своей британской дочерней маркой Vauxhall в 2018 году компания представлена в более чем 60 странах мира, продающих более миллиона автомобилей. С 2019 года интересы бренда в Украине представляет компания "Пежо Ситроен Украина", официальное представительство Группы.

В настоящее время Opel реализует свою глобальную стратегию PACE!: электрификация, мобильность и действия на опережение потребностей клиентов. К 2024 году все европейские модели легковых автомобилей будут предлагать электрический вариант. Выбранный вектор разбития должен сделать Opel стабильно прибыльным, глобальным и современным.