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OPEL запускає онлайн магазин нових автомобілів та сучасний конфігуратор

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Понеділок 21 лютого 2022 12:15
OPEL запускає онлайн магазин нових автомобілів та сучасний конфігуратор

У світі критично важливо давати швидкі відповіді на будь-які питання. Це стосується й автомобілів: клієнти хочуть миттєво бачити свою можливу майбутню покупку, вони хочуть швидко знайти бажану модель та розуміти точну ціну.

Бренд Opel прагне максимально повно відповідати на запити клієнтів - і тому запускає дві нові послуги, які працюватимуть у режимі онлайн: конфігуратор автомобілів та інтернет-магазин OPEL STORE, які вже доступні в Україні. Обидві послуги доступні в режимі 24/7, пропонують актуальну інформацію - нарешті забезпечують клієнтам додатковий комфорт при підборі бажаного автомобіля.

Онлайн-магазин Opel створено з метою швидко обирати автомобіль у режимі "сьогодні на завтра" з-поміж тих, що вже знаходяться в Україні.

Онлайн-магазин Opel Store надає широкий перелік фільтрів, який допоможе легко підібрати бажаний автомобіль. Різні фільтри дозволяють вибрати бажану модель, тип двигуна (бензин/дизель/електро), розглянути різні версії моделі, вибрати тип кузов, а також бажаний колір. У результаті кожен покупець може вибрати ідеальний автомобіль під свої запити та фінансові можливості. Визначившись із вибором, клієнт отримує список доступних автомобілів у різних комплектаціях.

OPEL запускає онлайн магазин нових автомобілів та сучасний конфігураторOPEL запускає онлайн магазин нових автомобілів та сучасний конфігураторOPEL запускає онлайн магазин нових автомобілів та сучасний конфігураторOPEL запускає онлайн магазин нових автомобілів та сучасний конфігуратор

У вибраному списку відображаються як автомобілі, що знаходяться на складі імпортера, так і автомобілі, що знаходяться на складах дилерів. Ще однією важливою перевагою онлайн-складу є вбудований кредитний калькулятор. Завдяки цьому функціоналу клієнт може розрахувати кредитний платіж на будь-який автомобіль зі складу, вибрати термін кредитування, початковий платіж та підібрати один із банків-партнерів. Після цього можна надіслати заявку кредитному фахівцю дилерського центру та отримати детальнішу консультацію.

Ще однією важливою та зручною онлайн-функцією від бренду є конфігуратор автомобілів Opel, який призначено для того, щоб створити автомобіль своєї мрії. Все починається з широкого вибору моделей - в конфігураторі представлений актуальний модельний ряд Opel в Україні. Наступним кроком є ​​вибір версії та бажаного двигуна. Причому на сторінці відразу відображається детальна інформація про комплектацію, вказані технічні характеристики двигуна, ін.

Нарешті, передбачена можливість додавання окремих опцій до автомобіля - причому кожен пункт змінює зовнішній вигляд автомобіля та в кожному пункті проставлено актуальну ціну. Таким чином, у фінальному варіанті клієнт бачить саме той автомобіль, який хоче купити: модель, колір кузова, колісні диски, оздоблення салону. Також бачить точну ціну такого автомобіля. Фінальним кроком є ​​подача заявки дилеру на покупку саме такого автомобіля, який був створений у конфігураторі.

При цьому деякі онлайн-функції вже давно працюють, щоб спростити життя для потенційних і існуючих клієнтів бренду. Так, завдяки простій формі, ви можете легко записатися на тест-драйв автомобіля вашої мрії. Все досить просто – переходьте на сторінку запису на тест-драйв, вибирайте бажаний автомобіль, заповніть графу з вашими даними, щоб дилер міг з вами зв'язатись для підтвердження, і нарешті вибирайте найближчого до вас дилера з великого списку дилерської мережі бренда Opel - і все що залишилося зробити, це прийти у призначений час для вашого персонального тест-драйву.

А вже існуючі власники автомобілів Opel неодмінно оцінять можливість онлайн-запису на сервіс. Більше не потрібно попередніх дзвінків, уточнення вільних дат і часу, узгодження власних планів, опис мети візиту на СТО: всього пара кліків на сайті Opel – і клієнт зареєстрований для відвідування сервісу у вибраного дилера Бренду.

Завдяки диджиталізації Бренд Opel стає ще ближче, пропонуючи нові і зручні функції для вашого комфорту. Пориньте у "цифровий світ" бренду - за допомогою офіційному сайту Opel в Україні!

Про бренд OPEL

Opel - один з найбільших європейських виробників автомобілів. Компанія була заснована в 1862 році Адамом Опелем в Рюссельсхаймі, Німеччина, а з 1899 року Opel зайнявся автомобілебудуванням.

З 2017 року німецька марка входить до групи PSA. Разом зі своєю британською дочірньою маркою Vauxhall у 2018 році компанія представлена в більш ніж 60 країнах світу, що продають більше мільйона автомобілів. З 2019 року інтереси бренду в Україні представляє компанія "Пежо Сітроен Україна", офіційне представництво Групи.

Зараз Opel реалізує свою глобальну стратегію PACE!: електрифікація, мобільність і дії на випередження потреб клієнтів. До 2024 року всі європейські моделі легкових автомобілів будуть пропонувати електричний варіант. Обраний вектор розбиття повинен зробити Opel стабільно прибутковим, глобальним і сучасним.

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