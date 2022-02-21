OPEL запускає онлайн магазин нових автомобілів та сучасний конфігуратор

У світі критично важливо давати швидкі відповіді на будь-які питання. Це стосується й автомобілів: клієнти хочуть миттєво бачити свою можливу майбутню покупку, вони хочуть швидко знайти бажану модель та розуміти точну ціну.

Бренд Opel прагне максимально повно відповідати на запити клієнтів - і тому запускає дві нові послуги, які працюватимуть у режимі онлайн: конфігуратор автомобілів та інтернет-магазин OPEL STORE, які вже доступні в Україні. Обидві послуги доступні в режимі 24/7, пропонують актуальну інформацію - нарешті забезпечують клієнтам додатковий комфорт при підборі бажаного автомобіля.

Онлайн-магазин Opel створено з метою швидко обирати автомобіль у режимі "сьогодні на завтра" з-поміж тих, що вже знаходяться в Україні.

Онлайн-магазин Opel Store надає широкий перелік фільтрів, який допоможе легко підібрати бажаний автомобіль. Різні фільтри дозволяють вибрати бажану модель, тип двигуна (бензин/дизель/електро), розглянути різні версії моделі, вибрати тип кузов, а також бажаний колір. У результаті кожен покупець може вибрати ідеальний автомобіль під свої запити та фінансові можливості. Визначившись із вибором, клієнт отримує список доступних автомобілів у різних комплектаціях.

У вибраному списку відображаються як автомобілі, що знаходяться на складі імпортера, так і автомобілі, що знаходяться на складах дилерів. Ще однією важливою перевагою онлайн-складу є вбудований кредитний калькулятор. Завдяки цьому функціоналу клієнт може розрахувати кредитний платіж на будь-який автомобіль зі складу, вибрати термін кредитування, початковий платіж та підібрати один із банків-партнерів. Після цього можна надіслати заявку кредитному фахівцю дилерського центру та отримати детальнішу консультацію.

Ще однією важливою та зручною онлайн-функцією від бренду є конфігуратор автомобілів Opel, який призначено для того, щоб створити автомобіль своєї мрії. Все починається з широкого вибору моделей - в конфігураторі представлений актуальний модельний ряд Opel в Україні. Наступним кроком є ​​вибір версії та бажаного двигуна. Причому на сторінці відразу відображається детальна інформація про комплектацію, вказані технічні характеристики двигуна, ін.

Нарешті, передбачена можливість додавання окремих опцій до автомобіля - причому кожен пункт змінює зовнішній вигляд автомобіля та в кожному пункті проставлено актуальну ціну. Таким чином, у фінальному варіанті клієнт бачить саме той автомобіль, який хоче купити: модель, колір кузова, колісні диски, оздоблення салону. Також бачить точну ціну такого автомобіля. Фінальним кроком є ​​подача заявки дилеру на покупку саме такого автомобіля, який був створений у конфігураторі.

При цьому деякі онлайн-функції вже давно працюють, щоб спростити життя для потенційних і існуючих клієнтів бренду. Так, завдяки простій формі, ви можете легко записатися на тест-драйв автомобіля вашої мрії. Все досить просто – переходьте на сторінку запису на тест-драйв, вибирайте бажаний автомобіль, заповніть графу з вашими даними, щоб дилер міг з вами зв'язатись для підтвердження, і нарешті вибирайте найближчого до вас дилера з великого списку дилерської мережі бренда Opel - і все що залишилося зробити, це прийти у призначений час для вашого персонального тест-драйву.

А вже існуючі власники автомобілів Opel неодмінно оцінять можливість онлайн-запису на сервіс. Більше не потрібно попередніх дзвінків, уточнення вільних дат і часу, узгодження власних планів, опис мети візиту на СТО: всього пара кліків на сайті Opel – і клієнт зареєстрований для відвідування сервісу у вибраного дилера Бренду.

Завдяки диджиталізації Бренд Opel стає ще ближче, пропонуючи нові і зручні функції для вашого комфорту. Пориньте у "цифровий світ" бренду - за допомогою офіційному сайту Opel в Україні!

Про бренд OPEL

Opel - один з найбільших європейських виробників автомобілів. Компанія була заснована в 1862 році Адамом Опелем в Рюссельсхаймі, Німеччина, а з 1899 року Opel зайнявся автомобілебудуванням.

З 2017 року німецька марка входить до групи PSA. Разом зі своєю британською дочірньою маркою Vauxhall у 2018 році компанія представлена в більш ніж 60 країнах світу, що продають більше мільйона автомобілів. З 2019 року інтереси бренду в Україні представляє компанія "Пежо Сітроен Україна", офіційне представництво Групи.

Зараз Opel реалізує свою глобальну стратегію PACE!: електрифікація, мобільність і дії на випередження потреб клієнтів. До 2024 року всі європейські моделі легкових автомобілів будуть пропонувати електричний варіант. Обраний вектор розбиття повинен зробити Opel стабільно прибутковим, глобальним і сучасним.