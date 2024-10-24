Opel офіційно представив оновлений кросовер Mokka: що змінилось

У фарах та задніх ліхтарях з'явилися трисекційні бічні сегменти, також змінено передній бампер. Відповідно до концепції відмови від хромованих деталей, Mokka повністю позбавлена ​​блискучих прикрас, які замінені чорним декором.

Головною обновкою в салоні стала модернізована передня панель із двома 10-дюймовими екранами. Такий дует буде у всіх комплектаціях, тоді як раніше молодші варіанти мали два 7-дюймові екрани, а у топ-версії були дисплеї на 12 і 10 дюймів. При цьому збережені колишні фізичні кнопки та ручки швидкого доступу, а також блок управління клімат-контролем. Голосовий помічник – тепер із штучним інтелектом ChatGPT. Також з'явився майданчик бездротової зарядки та роз'єм USB-C на центральній консолі.

Після рестайлінгу у кросовера залишилося лише три варіанти силової установки. Від турбодизеля компанія відмовилася ще торік, тепер під скорочення потрапила й базова 100-сильна версія бензинового турбомотора. Так що початкова модифікація в рестайлінговій гамі має "турботрійку" на 1,2 літра потужністю 136 к.с. та шестиступінчасту "механіку".

У гібридної версії цей двигун поєднується з шестиступінчастим "роботом" і вбудованим у нього 48-вольтовим електромотором (28 к.с.). Зрештою, з двох електричних версій залишилася тільки старша – з електромотором на 156 к.с. та тяговою батареєю ємністю 54 кВт*год. Заявлений пробіг на одній зарядці – 403 км за циклом WLTP. Усі модифікації мають лише передній привід.