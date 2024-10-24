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Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka: что изменилось

Четверг 24 октября 2024 13:38
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Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka: что изменилось Фото: Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель представил обновленный компактный кроссовер Opel Mokka. Экстерьер обновлен легкими штрихами, главным из которых стал новый логотип с подсветкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В фарах и задних фонарях появились трехсекционные боковые сегменты, также изменен передний бампер. Согласно концепции отказа от хромированных деталей, Mokka полностью лишена блестящих украшений, которые заменены черным декором.

Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka: что изменилось

Главной обновкой в салоне стала модернизированная передняя панель с двумя 10-дюймовыми экранами. Такой дуэт будет во всех комплектациях, тогда как раньше младшие варианты имели два 7-дюймовых экрана, а у топ-версии были дисплеи на 12 и 10 дюймов. При этом сохранены прежние физические кнопки и ручки быстрого доступа, а также блок управления климат-контролем. Голосовой помощник теперь с искусственным интеллектом ChatGPT. Также появилась площадка беспроводной зарядки и USB-C разъем на центральной консоли.

Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka: что изменилось

После рестайлинга у кроссовера осталось всего три варианта силовой установки. От турбодизеля компания отказалась в прошлом году, теперь под сокращение попала и базовая 100-сильная версия бензинового турбомотора. Так что начальная модификация в рестайлинговой гамме имеет "турботройку" на 1,2 литра мощностью 136 л.с. и шестиступенчатую "механику".

В гибридной версии этот двигатель сочетается с шестиступенчатым "роботом" и встроенным в него 48-вольтовым электромотором (28 л.с.). В конце концов из двух электрических версий осталась только старшая – с электромотором на 156 л.с. и тяговой батареей емкостью 54 кВт*ч. Заявленный пробег на одной зарядке – 403 км по циклу WLTP. Все модификации имеют только передний привод.

Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka: что изменилось

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