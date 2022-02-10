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OPEL Mokka нацеливается на звание "Лучшего кроссовера года в Украине 2022"

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 16:14
OPEL Mokka нацеливается на звание "Лучшего кроссовера года в Украине 2022" Фото: OPEL Mokka

Кроссовер OPEL Mokka нацеливается на победу и титул "Лучший кроссовер года в Украине 2022" в финале акции "Автомобиль года в Украине 2022". Этот факт важен и для модели OPEL Mokka, в частности, и для бренда в целом. Сегодня бренд OPEL делает особый акцент на развитие модельного ряда кроссоверов в Украине и новинка OPEL Mokka является одним из ярких символов этого. Автомобиль дебютировал в середине 2021 года, но уже успел собрать немало положительных отзывов и найти многочисленных покупателей.

OPEL Mokka нацеливается на звание &quot;Лучшего кроссовера года в Украине 2022&quot;

Все потому, что OPEL Mokka - это больше, чем кроссовер. Это символ перемен для бренда и в мире, и в Украине. Это новейшие возможности для покупателей. Это оригинальная и яркая модель, которая находит смелость отличаться от других. И вот почему…

Новое поколение OPEL Mokka - символ глобальных изменений бренда

Именно так и не меньше. Этот компактный кроссовер стал символом больших перемен для бренда. Ведь новое поколение OPEL Mokka впервые среди серийных моделей получило дизайн в стиле OPEL Vizor - новое, стильное, узнаваемое оформление передней части автомобиля. Также кроссовер OPEL Mokka впервые продемонстрировал и новую концепцию обустройства салона Pure Panel: большие дисплеи и чистые поверхности, минимум лишних деталей, максимум внимания на дорогу и главные органы управления. Наконец кроссовер OPEL Mokka также предлагается в версии GS Line со спортивными акцентами. Все это позволяет говорить о том, что именно OPEL Mokka стал первооткрывателем нового раздела бренда и даже можно сказать, новым "лицом" OPEL.

OPEL Mokka нацеливается на звание &quot;Лучшего кроссовера года в Украине 2022&quot;

Инновационное оснащение даже для массовых автомобилей

Одной из особенностей автомобиля OPEL Mokka является его превосходное оснащение. Причем сейчас речь идет не только о многочисленных системах безопасности и комфорта: мониторинг "слепых зон" зеркал, интеллектуальный круиз-контроль, система экстренного торможения в городе, функция контроля рядности движения - все это вполне ожидаемо для такого современного автомобиля как OPEL Mokka. Однако новинка готова предлагать по-настоящему уникальные системы: например, матричные светодиодные фары IntelliLux LED и передние сидения с сертификацией AGR - это оборудование, которое еще недавно было доступно только в автомобилях высшего класса.

Современные двигатели и даже электромотор - для удовольствия за рулем

Кроссовер OPEL Mokka использует мощные и экономичные бензиновые двигатели серии Direct Injection Turbo в паре с классической МКПП или передовой 8-ступенчатой ​​АКПП. Благодаря такому сочетанию и возможности выбора ездового режима Sport/Norma/Eco каждый водитель получит от автомобиля максимальное удовольствие за рулем независимо от своего стиля управления.

Кроме того, в гамме модели представлена ​​и электрическая версия OPEL Mokka-e, что очень символично: первый электромобиль бренда в Украине - это вариация яркого, смелого, инновационного кроссовера OPEL Mokka нового поколения!

Напомним, что автомобиль OPEL Mokka уже доступен для покупателей по цене от 626 тыс. грн. И все эти преимущества в сумме выводят инновационный кроссовер OPEL Mokka в финал всеукраинской акции "Автомобиль года в Украине 2022" и делают его главным претендентом на титул "Лучшего кроссовера года в Украине".

Заходите в ближайший дилер OPEL и записывайтесь на тест-драйв для личного знакомства с кроссовером OPEL Mokka! Мы уверены - он найдет, чем вас удивить!

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