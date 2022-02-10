OPEL Mokka націлюється на звання "Найкращого кросовера року в Україні 2022"

Кросовер OPEL Mokka націлюється на перемогу та титул "Кращий кросовер року в Україні 2022" у фіналі акції "Автомобіль року в Україні 2022". Цей факт важливий і для моделі OPEL Mokka, зокрема, і для бренду в цілому. Адже сьогодні бренд OPEL робить особливий акцент на розвиток модельного ряду кросоверів в Україні та новинка OPEL Mokka є одним із яскравих символів того. Автомобіль дебютував у середині 2021 року, але вже встиг зібрати чимало позитивних відгуків та знайти численних покупців.

Все тому, що OPEL Mokka - це більше, ніж кросовер. Це символ змін для бренду і у світі, і в Україні. Це нові можливості для покупців. Це оригінальна та яскрава модель, яка знаходить у собі сміливість відрізнятись від інших. І ось чому…

Нове покоління OPEL Mokka - символ глобальних змін бренду

Саме так і не менше: цей компактний кросовер став символом великих змін для Бренду. Адже нове покоління OPEL Mokka вперше серед серійних моделей отримало дизайн у стилі OPEL Vizor - нове, стильне, впізнаване оформлення передньої частини автомобіля. Також кросовер OPEL Mokka вперше продемонстрував і нову концепцію облаштування салону Pure Panel: великі дисплеї та "чисті" поверхні, мінімум зайвих деталей, максимум уваги на дорогу та головні органи управління. Нарешті, кросовер OPEL Mokka також пропонується у версії GS Line із спортивними акцентами. Все це дозволяє говорити про те, що саме OPEL Mokka став першовідкривачем нового розділу Бренду і навіть можна сказати, новим "обличчям" OPEL.

Інноваційне оснащення навіть для масових автомобілів

Однією з особливостей автомобіля OPEL Mokka є його чудове оснащення. Причому зараз йдеться не лише про численні системи безпеки та комфорту: моніторинг "сліпих зон" дзеркал, інтелектуальний круїз-контроль, система екстреного гальмування в місті, функція контролю рядності руху - все це є цілком очікуваним для такого сучасного автомобіля, як OPEL Mokka. Однак новинка готова пропонувати по-справжньому унікальні системи: наприклад, матричні світлодіодні фари IntelliLux LED і передні сидіння з сертифікацією AGR - це обладнання, яке ще недавно було доступне тільки в автомобілях вищого класу.

Сучасні двигуни та навіть електромотор - для задоволення за кермом

Кросовер OPEL Mokka використовує потужні та економічні бензинові двигуни серії Direct Injection Turbo у парі з класичною МКПП або передовою 8-ступінчастою АКПП. Завдяки такому поєднанню та можливості вибору їздового режиму Sport/Norma/Eco, кожен водій отримає від автомобіля максимальне задоволення за кермом незалежно від свого стилю управління..

Крім того, у гамі моделі представлена й електрична версія OPEL Mokka-e, що дуже символічно: перший електромобіль бренду в Україні - це варіація яскравого, сміливого, інноваційного кросовера OPEL Mokka нового покоління!

Нагадаємо, що автомобіль OPEL Mokka вже доступний для покупців в Україні за ціною від 626 тис. грн. І всі ці переваги у сумі виводять інноваційний кросовер OPEL Mokka у фінал всеукраїнської акції "Автомобіль року в Україні 2022" та роблять його головним претендентом на титул "Кращого кросовера року в Україні".

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