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Opel Frontera більше не кросовер - його перетворили на екстремальний позашляховик

Четвер 29 травня 2025 14:48
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Opel Frontera більше не кросовер - його перетворили на екстремальний позашляховик Фото: Opel Frontera більше не кросовер (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компактний кросовер Opel Frontera перетворили на експедиційний автомобіль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel створений спільними зусиллями автовиробника та тюнінгових ательє BlackFish та XS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Скромний сімейний кросовер отримав потужний позашляховий обвіс, який включає інші бампери, лебідку, кофри на задніх стійках даху і експедиційний багажник Thule Canyon XT зі світлодіодною люстрою. Кросовер також може похвалитися 16-дюймовими колесами Borbet CWE із шинами BFGoodrich.Opel Frontera більше не кросовер - його перетворили на екстремальний позашляховик

Іншими зовнішніми особливостями стали матово-чорні капот та дах, а весь кузов покритий захисною плівкою. Поєднання кольорів підібрано спеціально для версії Gravel і не зустрічається у звичайній гамі моделей Opel.

Зображень салону поки немає, але заявлено, що там встановлені нові крісла з обробкою їх мікроволокна і тим же помаранчевим декором, а обшивка стелі повністю чорна.

Opel Frontera Gravel створений на основі електричної версії звичайного кросовера. Отже, у кросовера передній привід з електромотором потужністю 156 к.с. та батарея ємністю 54 кВт*год. Хоча для спорыднених моделей Jeep Avenger або Alfa Romeo Junior пропонується версія із додатковим заднім електромотором та повним приводом.

Opel Frontera більше не кросовер - його перетворили на екстремальний позашляховик

Публычний дебют Opel Frontera Gravel відбудеться 30 травня в Австрії на фестивалі XS CarNight Wörthersee.

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