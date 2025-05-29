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Opel Frontera больше не кроссовер - его превратили в экстремальный внедорожник

Четверг 29 мая 2025 14:48
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Opel Frontera больше не кроссовер - его превратили в экстремальный внедорожник Фото: Opel Frontera больше не кроссовер (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компактный кроссовер Opel Frontera превратили в экспедиционный автомобиль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel создан совместными усилиями автопроизводителя и тюнинговых ателье BlackFish и XS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Скромный семейный кроссовер получил мощный внедорожный обвес, который включает другие бамперы, лебедку, кофры на задних стойках крыши и экспедиционный багажник Thule Canyon XT со светодиодной люстрой. Кроссовер также может похвастаться 16-дюймовыми колесами Borbet CWE с шинами BFGoodrich.Opel Frontera больше не кроссовер - его превратили в экстремальный внедорожник

Другими внешними особенностями стали матово-черные капот и крыша, а весь кузов покрыт защитной пленкой. Сочетание цветов подобрано специально для версии Gravel и не встречается в обычной гамме моделей Opel.

Изображений салона пока нет, но заявлено, что там установлены новые кресла с отделкой их микроволокна и тем же оранжевым декором, а обшивка потолка полностью черная.

Opel Frontera Gravel создан на основе электрической версии обычного кроссовера. Итак, у кроссовера передний привод с электромотором мощностью 156 л.с. и батарея емкостью 54 кВт*ч. Хотя для спорных моделей Jeep Avenger или Alfa Romeo Junior предлагается версия с дополнительным задним электромотором и полным приводом.

Opel Frontera больше не кроссовер - его превратили в экстремальный внедорожник

Публичный дебют Opel Frontera Gravel состоится 30 мая в Австрии на фестивале XS CarNight Wörthersee.

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