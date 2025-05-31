ОПЕК+ знову наростить видобуток нафти в липні: навіщо це потрібно

Домовленість було досягнуто в суботу під час відеоконференції. Зокрема, країни-виробники нафти на чолі з Саудівською Аравією домовилися додати 411 000 барелів на день на ринок у липні. Підвищення слідує за аналогічними за розміром підвищеннями, запланованими на травень і червень. Це означає радикальний зсув політики від захисту цін до їх зниження. Попередні рішення вже призвели до падіння цін на сиру нафту.

Навіщо це потрібно

Як пише Bloomberg, чиновники кажуть, що зростання поставок відображає бажання Саудівської Аравії покарати країн-членів, які видобувають понад норму, таких як Казахстан та Ірак. Крім того, повернути частку ринку, втрачену американськими сланцевиками та іншими конкурентами, а також заспокоїти президента США Дональда Трампа, який хоче знизити ціни на паливо.

Хоч домовленість щодо збільшення видобутку в липні було досягнуто, але кілька членів ОПЕК+ висловили сумніви. За словами делегатів, Росія, Алжир і Оман хотіли б призупинити збільшення виробництва.

Різниця в поглядах між Москвою і Ер-Ріядом, двома найвпливовішими членами картелю, проявиться знову 6 липня, коли вони обговорять хитрощі видобутку в серпні.

У квітні ціни на нафту ненадовго впали до чотирирічного мінімуму - нижче 60 доларів за барель - після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники вперше оголосили про намір збільшити видобуток утричі порівняно із запланованим обсягом, незважаючи на те, що попит, що падає, і торгова війна Трампа вже тиснули на ринок.

Аналітик із сировинних товарів в UBS Group AG, Джованні Стауново, сказав, що ринок може сприйняти суботню угоду як помірно позитивну, оскільки до перемовин "існували певні побоювання щодо значнішого зростання".