ОПЕК+ зобов’язала сім країн скоротити видобуток нафти: РФ серед них
Організація країн-експортерів нафти оприлюднила новий план обмеження видобутку нафти. Згідно з ним кілька держав мають зменшити обсяги виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) оприлюднила новий графік скорочення видобутку нафти для семи країн-учасниць. Це рішення ухвалили, щоб компенсувати перевищення узгоджених обсягів, навіть з урахуванням планового збільшення видобутку наступного місяця.
Згідно з таблицею, план передбачатиме щомісячне скорочення від 189 тисяч до 435 тисяч барелів на добу. Заплановане скорочення триватиме до червня 2026 року і торкнеться зокрема:
- Саудівської Аравії,
- Росії,
- Іраку,
- Об'єднаних Арабських Еміратів,
- Кувейту,
- Казахстану,
- Оману.
Зауважимо, що з березня ОПЕК+ підтвердила, що вісім її членів, включаючи Росію, Саудівську Аравію, ОАЕ, Кувейт, Оман, Алжир, Казахстан та Ірак, продовжуватимуть щомісячне збільшення на 138 000 барелів на добу з квітня, посилаючись на більш здорові ринкові основи.
Але джерела повідомили Reuters, що нещодавнє значне перевиробництво в Казахстані розлютило інших членів і стало одним із вирішальних факторів, які зрештою змусили групу продовжити підвищення.
Відповідно до переглянутого плану, Ірак зробить основну частину внеску в скорочення компенсацій, за ним йдуть Казахстан і Росія.
План також передбачає, що Саудівська Аравія, один із головних лідерів приєднання до угоди ОПЕК+, зробить невелике скорочення компенсації на 6 000-15 000 барелів на добу протягом трьох місяців.
Нагадаємо, що раніше цього року Національний банк України оновив прогноз щодо світових цін на нафту та газ на найближчі три роки. Очікується, що ціни на нафту коливатимуться в межах 70-80 доларів барель.
Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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