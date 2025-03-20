ОПЕК+ зобов’язала сім країн скоротити видобуток нафти: РФ серед них

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) оприлюднила новий графік скорочення видобутку нафти для семи країн-учасниць. Це рішення ухвалили, щоб компенсувати перевищення узгоджених обсягів, навіть з урахуванням планового збільшення видобутку наступного місяця.

Згідно з таблицею, план передбачатиме щомісячне скорочення від 189 тисяч до 435 тисяч барелів на добу. Заплановане скорочення триватиме до червня 2026 року і торкнеться зокрема:

Саудівської Аравії,

Росії,

Іраку,

Об'єднаних Арабських Еміратів,

Кувейту,

Казахстану,

Оману.

Зауважимо, що з березня ОПЕК+ підтвердила, що вісім її членів, включаючи Росію, Саудівську Аравію, ОАЕ, Кувейт, Оман, Алжир, Казахстан та Ірак, продовжуватимуть щомісячне збільшення на 138 000 барелів на добу з квітня, посилаючись на більш здорові ринкові основи.

Але джерела повідомили Reuters, що нещодавнє значне перевиробництво в Казахстані розлютило інших членів і стало одним із вирішальних факторів, які зрештою змусили групу продовжити підвищення.

Відповідно до переглянутого плану, Ірак зробить основну частину внеску в скорочення компенсацій, за ним йдуть Казахстан і Росія.