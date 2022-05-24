ОПЕК для зерновых: Украина ведет переговоры о создании объединения стран-экспортеров

"Мы хотим, чтобы основные мировые экспортеры зерновых - США, Канада, Бразилия, Аргентина, Украина, ЕС - объединились для защиты собственных интересов на мировом рынке", - сказал Дмитрасевич.

По его словам, нередко возникают ситуации, когда, например, Украина экспортирует очень много зерновых, но до нее действуют определенные заградительные меры на импорт продуктов переработки.

В таких условиях страны Организации стран-экспортеров зерна могли бы отвечать недружественным мерам запрета импорта совместно. И если члену Организации запрещали бы импорт в определенную страну, это считалось бы нарушением интересов всех, отметил Дмитрасевич.