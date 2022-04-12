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ОПЕК знизила прогноз світового попиту на нафту через війну Росії проти України

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Україна, Вівторок 12 квітня 2022 16:18
ОПЕК знизила прогноз світового попиту на нафту через війну Росії проти України Фото: попит на нафту впаде в 2022 році через вторгнення Росії в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ОПЕК знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2022 році. Організація країн-експортерів нафти враховує наслідки вторгнення Росії в Україну і зростання інфляції в міру зростання цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У щомісячному звіті ОПЕК говориться, що світовий попит зросте на 3,67 млн барелів на добу в 2022 році, що на 480 тис.барелів на добу нижче попереднього прогнозу.

В результаті вторгнення Росії в Україну в лютому ціни на нафту злетіли вище 139 доларів за барель, найвищого рівня з 2008 року, що посилило інфляційний тиск. З тих пір сира нафта впала, оскільки Сполучені Штати та інші країни оголосили про плани використовувати стратегічні запаси нафти для збільшення пропозиції, але ціна все ще перевищує 100 доларів.

"Хоча прогнозується, що і Росія, і Україна зіткнуться з рецесією в 2022 році, інша частина світової економіки також буде серйозно порушена. Сильне зростання цін на сировинні товари в поєднанні з триваючими вузькими місцями в ланцюжках поставок і логістичними заторами, пов'язаними з COVID - 19, в Китаї та інших країнах підживлюють глобальну інфляцію", - йдеться у звіті ОПЕК.

Незважаючи на це, очікується, що світове споживання нафти перевищить позначку в 100 мільйонів барелів на добу в третьому кварталі, як і прогнозував ОПЕК. За даними ОПЕК, світ Востаннє використовував понад 100 мільйонів барелів нафти на добу в 2019 році.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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