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ОПЕК+ отказалась увеличить добычу нефти, несмотря на призыв Байдена

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Четверг 04 ноября 2021 17:34
ОПЕК+ отказалась увеличить добычу нефти, несмотря на призыв Байдена Фото: ОПЕК+ отказалась увеличить добычу нефти (oilprice.com)
Автор: Александр Белоус

На встрече в четверг, 4 ноября, ОПЕК и ее союзники договорились придерживаться планов по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки за месяц. Это произошло, несмотря на призывы США к дополнительным поставкам для сдерживания роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Ведущий производитель ОПЕК Саудовская Аравия отклонила призывы к более быстрому увеличению поставок нефти со стороны Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+).

Производители опасаются слишком быстрых действий и новых неудач в борьбе с пандемией.

Источники в ОПЕК+ заявили, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для увеличения добычи, если они хотят помочь миру ускорить восстановление экономики.

Цены на нефть в этом году выросли до трехлетнего максимума, превысив 86 долларов за баррель, поскольку спрос восстанавливается после ограничений COVID-19, а ОПЕК+ постепенно наращивает поставки.

Президент США Джо Байден в субботу призвал основные страны-производители энергии G20, располагающие свободными мощностями, увеличить производство, чтобы обеспечить более сильное восстановление мировой экономики.

Его заявление является частью широких усилий Белого дома по оказанию давления на ОПЕК и ее союзников с целью увеличения поставок.

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