ОПЕК+ обговорить питання щодо скорочення видобутку нафти

Ціна на нафту марки Brent знизилася з 98 доларів за барель у вересні до 79 доларів за барель. Це сталося через побоювання з приводу попиту та можливого перевищення доходів над витратами наступного року. Підтримка з боку країн ОПЕК+ та конфлікт на Близькому Сході не змогли запобігти падінню цін.

Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ вже пообіцяли скоротити видобуток нафти на 5,16 млн барелів на добу, що становить приблизно 5% світового попиту. Скорочення почалися наприкінці 2022 року і включають 3,66 млн барелів на добу з боку ОПЕК+ і додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії та Росії.

Якесь джерело в ОПЕК+ заявило, що існуючі обмеження на видобуток нафти можуть виявитися недостатніми для підтримки цін. Група, ймовірно, розгляне можливість запровадження додаткових заходів на наступному засіданні. Інші джерела в ОПЕК+ також виключають глибших скорочень.

"Неприємно бачити, що волатильність ринку зростає напередодні наступного засідання, тоді як фундаментальні показники загалом залишаються стабільними. Міністри, ймовірно, висловлять деякі міркування про те, що ще потрібно зробити, щоб забезпечити стабільну тенденцію", - сказав один із джерел. у ОПЕК.

26 листопада міністри країн ОПЕК+, які об'єднують Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією, обговорять плани на 2024 рік. Група вже домовилася скоротити видобуток нафти на 3,66 млн. барелів на добу наступного року, але може розглянути можливість додаткових скорочень у світлі падіння цін на нафту.

ОПЕК + не має цільового показника цін на нафту. Члени залежить від нафти як основного джерела державних доходів.

Раніше ми повідомляли, що російська нафта впала нижче західного рівня граничної ціни.

Також ми повідомляли, що США ввели санкції проти Росії у жовтні за порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.