UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОПЕК + договорились о небольшом сокращении добычи нефти, - Reuters

Фото: В ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

ОПЕК+ в понедельник договорились о небольшом сокращении добычи нефти. На этот шаг пошли, чтобы поддержать цены, которые упали из-за опасений экономического спада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Производители нефти сократят добычу на 100 000 баррелей в день, что составляет лишь 0,1% от мирового спроса, в октябре. Также было согласовано, о встречах для корректировки добычи до следующей запланированной встречи 5 октября.

ОПЕК+ опасается длительной волатильности цен, вызванного слабыми макроэкономическими настроениями, низкой ликвидностью, а также неопределенностью в отношении потенциальной сделки между США и Ираном и усилиями установить лимит цены на российскую нефть.

В последние месяцы цена на нефть Brent упала примерно до 95 долларов за баррель со 120 долларов в июне. Это произошло из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе. Саудовская Аравия в прошлом месяце сообщила о возможности сокращения добычи, чтобы устранить то, что она считает преувеличенным падением цен на нефть.

Напомним, что у Зеленского посчитали, сколько потеряет Россия из-за введения лимита цен на нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть