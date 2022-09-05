В ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти, - Reuters

ОПЕК+ у понеділок домовились про невелике скорочення видобутку нафти. На цей крок пішли, аби підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виробники нафти скоротять видобуток на 100 000 барелів на день, що становить лише 0,1% від світового попиту, у жовтні. Також було погоджено, про зустрічі для коригування видобутку до наступної запланованої зустрічі 5 жовтня.

ОПЕК+ побоюється тривалої волатильності цін, спричиненої слабкими макроекономічними настроями, низькою ліквідністю, а також невизначеністю щодо потенційної угоди між США та Іраном і зусиллями встановити ліміт ціни на російську нафту.

В останні місяці ціна на нафту Brent впала приблизно до 95 доларів за барель зі 120 доларів у червні. Це трапилось через побоювання економічного спаду та рецесії на Заході. Саудівська Аравія минулого місяця повідомила про можливість скорочення видобутку, щоб усунути те, що вона вважає перебільшеним падінням цін на нафту.