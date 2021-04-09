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Опасные заморозки. Снижение температуры с 12 апреля может иметь стихийный характер

Автор: Юлия Струк

Украинский гидрометцентр сообщает, что с 12 апреля заморозки на поверхности почвы будут иметь потенциально опасный или стихийный характер. В Украине начался вегетационный период.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Начиная с 12 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до нуля и ниже, то это уже можно считать заморозками, которые будут иметь потенциально опасный или стихийный характер, ведь в Украине уже начался вегетационный период, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5 градусов тепла и выше", - указано в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы при ясной, тихой погоде, когда создаются условия для интенсивного радиационного выхолаживания земной поверхности и приземного слоя воздуха.

"Заморозки возможны также вследствие общего похолодания. Опасные заморозки преимущественно имеют адвективно-радиационный характер", - сказано в сообщении.

Так, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.

Напомним, в Украине на выходных, 10-11 апреля, ожидается теплая весенняя погода. Температура воздуха днем ​​местами повысится до +19.

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Новости Украины Гидрометцентрзаморозки
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