Опасения по вторжению России в Украину усиливаются, - глава МИД Эстонии

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что опасения относительно планов президента РФ Владимира Путина по вторжению в Украину , усиливаются. По ее словам, для эстонской стороны важно, чтобы конфликт в Украине не обострился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", - сказала чиновница.

Она также добавила, что необходимо поддерживать независимость и территориальную целостность украинского государства.

Кроме того, глава МИД подчеркнула, что Украине не хватает гарантий безопасности НАТО, членом которой является Эстония.