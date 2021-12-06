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Опасаются "спровоцировать Путина": Канада не планирует расширять военную миссию в Украине

Автор: Иванна Шовкун

Канада не хочет направлять дополнительные войска в Украину из-за России, которая стягивает своих военных к украинской границе. Канада опасается, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность более широкой военной акции против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globe and Mail.

"Канада не планирует направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения кризиса на границе с Россией, в то время как глава канадских вооруженных сил признал опасения, что расширение присутствия НАТО в Украине может спровоцировать, а не сдержать президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

К слову, на прошлой неделе в Канаде заявляли, что они рассматривает возможность демонстрации поддержки Украины в кризисе, возможно, путем отправки дополнительных войск для поддержки учебной миссии с участием 200 солдат или путем захода военного корабля в Черное море.

Однако начальник штаба обороны Уэйн Эйр заявил во время визита в Киев в четверг, 2 декабря, что он обеспокоен тем, что любая новая военная поддержка Украины может обострить ситуацию.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач прокомментировал информацию о возможном нападении РФ на Украину. По его мнению, кремлевские власти таким образом "проверяют потенциальную реакцию Запада".

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