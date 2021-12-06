Угрозой нападения на Украину Москва проверяет реакцию Запада, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач прокомментировал информацию о возможном нападении РФ на Украину. По его мнению, кремлевские власти таким образом "проверяют потенциальную реакцию Запада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

По его словам, сейчас идет психологическая война, создающая давление на Западную Европу.

"Я считаю, что главный план России - достичь поставленной цели без привлечения военной силы. В конце концов, РФ готова к таким мерам, если увидит слабость Запада. Но если и без них она сможет достичь своей цели, она обязательно этого будет стремиться", - отметил Пшидач.

Он подчеркнул, что "хотя существует реальная угроза проведения такой операции на границе", Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя различные теории.

"Москва смотрит, как отреагирует мир - испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли ее решение граждане в своей стране", - считает Пшидач.