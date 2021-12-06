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Угрозой нападения на Украину Москва проверяет реакцию Запада, - МИД Польши

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Варшава, Понедельник 06 декабря 2021 10:23
Угрозой нападения на Украину Москва проверяет реакцию Запада, - МИД Польши Фото: заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач (twitter.com/marcin.przydacz)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач прокомментировал информацию о возможном нападении РФ на Украину. По его мнению, кремлевские власти таким образом "проверяют потенциальную реакцию Запада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

По его словам, сейчас идет психологическая война, создающая давление на Западную Европу.

"Я считаю, что главный план России - достичь поставленной цели без привлечения военной силы. В конце концов, РФ готова к таким мерам, если увидит слабость Запада. Но если и без них она сможет достичь своей цели, она обязательно этого будет стремиться", - отметил Пшидач.

Он подчеркнул, что "хотя существует реальная угроза проведения такой операции на границе", Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя различные теории.

"Москва смотрит, как отреагирует мир - испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли ее решение граждане в своей стране", - считает Пшидач.

Напомним, издание Financial Times заявило, что США путем активного влияния на европейских союзников и предоставления им разведывательной информации смогли убедить страны-члены ЕС в том, что РФ готовит вторжение в Украину.

Отметим, что немецкий журнал Bild опубликовал возможный сценарий вторжения России в Украину.

Добавим, недавно американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

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