Опалювальний сезон в Україні: тепло подали до 99,6% житлових будинків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАК "Нафтогаз України" .

Зазначено, що на сьогодні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, це 53,3 % від загальної кількості уражених об’єктів. Особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.

Водночас основне завдання сьогодні - забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд 8 листопада схвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, що необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита.

Також раніше ми писали, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у підземних сховищах України достатньо газу для опалювального сезону.

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