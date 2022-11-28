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Опалювальний сезон в Україні: тепло подали до 99,6% житлових будинків

Фото: в Україні тепло подали до 99,6% житлових будинків (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон - запущено 99,7% котелень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАК "Нафтогаз України".

"Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон - запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Водночас основне завдання сьогодні - забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені.

Зазначено, що на сьогодні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, це 53,3 % від загальної кількості уражених об’єктів. Особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд 8 листопада схвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, що необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита.

Також раніше ми писали, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у підземних сховищах України достатньо газу для опалювального сезону.

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Нафтогаз УкраїниОпалювальный сезон