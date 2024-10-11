Опалювальний сезон в Україні - не за горами. В яких містах і коли саме дадуть тепло

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Житомир та область

Житомирська область стала однією з перших, яка визначилась зі стартом опалювального сезону. За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, розпочати подачу централізованого теплопостачання в області планують попередньо з п'ятниці, 1 листопада.

Згідно з інформацією начальника ОВА, необхідні договори із постачальниками газу вже уклали всі комунальні підприємства області. Завершені всі основні підготовчі роботи до початку опалювального сезону.

Він розповів також, що соціальна інфраструктура області забезпечена генераторами та іншими джерелами альтернативної енергії вже на 94%.

"Наших чотири лікарні вже забезпечені сонячної енергією й отримуватимуть у випадку блекаутів світло від сонця. Ще на трьох лікарнях ми завершуємо відповідні роботи. Нещодавно разом із Міністерством охорони здоров'я, із благодійним фондом Євгена Пивоварова ми 27 медичних закладів забезпечили 77 системами зберігання енергії Tesla Powerwall", - поділився Бунечко.

Крім того, у межах міжнародної підтримки USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) в Житомир вже було поставлено дві когенераційні установки.

Насамкінець очільник ОВА зауважив, що всі "Пункти незламності" регіону (а це - близько 500 локацій), також готові до роботи в разі необхідності.

11 жовтня виконавчий комітет Житомирської міської ради в межах позачергового засідання вирішив, що опалювальний сезон на території громади розпочнеться в середу, 16 жовтня.

"Органи виконавчої влади приймають рішення про початок опалювального сезону враховуючи кліматичні умови й ми вважаємо, що на 16 жовтня температура повітря середньодобова буде менш ніж 8 градусів", - уточнив заступник міського голови Сергій Кондратюк.

В межах засідання було наголошено, що Житомир готовий до опалювального сезону на 100%.

Київ

За словами голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста з понеділка, 14 жовтня.

"Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку", - уточнив мер міста.

Тим часом житлові будинки киян розпочнуть підключати до тепла за умови, що:

середньодобова температура повітря опуститься до +8 градусів за Цельсієм і лишатиметься такою впродовж трьох діб

тенденція до похолодання зберігатиметься

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", - підсумував Кличко.

Допис Віталія Кличка (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)

Чернігів

Про ймовірну дату початку опалювального сезону в Чернігові повідомив виконуючий обов'язки міського голови й секретар міської ради Олександр Ломако.

"На загальноміській нараді заслухав доповідь про стан підготовки до опалювального сезону. Всі необхідні роботи виконані згідно графіків, підписані відповідні акти. Теплові пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії", - написав він у своєму Telegram.

Посадовець пояснив, що проаналізувавши прогноз погоди, в місті готуються починати підключення централізованого опалення з вівторка, 15 жовтня (якщо не буде змін температурного режиму).

Допис Олександра Ломака (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)

Луцьк і Волинська область

За словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, розпорядження про початок опалювального періоду 2024/2025 років вже підписане. Всі підготовчі роботи для безперебійної подачі тепла у домівки волинян в області завершені.

"Упродовж літа комунальники підготували 863 котельні, 62 центральних теплових пункти та 294 км теплових мереж", - уточнив посадовець у своєму Telegram.

Він наголосив, що тепло у домівках громадян з'явиться тоді, коли середньодобова температура впродовж трьох днів буде +8 градусів за Цельсієм і нижче.

"Однак рішення про включення опалення раніше чи пізніше громади можуть ухвалювати самостійно. На старт опалювального сезону можуть вплинути позапланові ремонти систем", - додав очільник ОВА.

Насамкінець він пояснив, що в першу чергу тепло повинно з'явитися:

у дитячих садках і школах

у медичних закладах

у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

Після цього тепло з’явиться й у будинках волинян.

Допис Юрія Погуляйка (скриншот: t.me/volynskaODA)

Рішення про початок опалювального сезону в Луцькій територіальній громаді було схвалене виконавчим комітетом Луцької міської ради 9 жовтня.

"Для ДКП "Луцьктепло", яке централізовано надає послуги з опалення та подачі гарячої води в Луцьку, це рішення - юридична підстава для початку опалювального сезону 2024/2025 років. Втім, воно не означає, що опалювальний сезон уже фактично розпочинається", - розповіли у компанії.

Зазначається, що фактичною підставою для переходу котелень та теплових мереж із літнього режиму роботи на зимовий, а також наступної подачі теплоносія споживачам, є пониження середньодобової температури зовнішнього повітря до +8°C та нижче впродовж трьох діб підряд.

"Разом із тим, в першу чергу опаленням будуть забезпечуватися лікарняні заклади, дитячі садочки, школи, а вже потім - житловий фонд", - уточнили у ДКП.

Харків та область

Згідно з інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, опалювальний сезон в області, з огляду погодні умови та необхідність економії ресурсів, почнеться пізніше, ніж 15 жовтня.

Він уточнив, що Харківська область, готуючись до майбутнього опалювального сезону, іде за графіком.

"Початок опалювального сезону буде залежати від погодних умов і від обороноздатності нашої області, тому що рішення щодо початку опалювального сезону ми будемо узгоджувати на всіх абсолютно рівнях, включаючи профільні міністерства, включаючи Офіс президента і, звичайно, проводячи консультації та спільно схвалюючи рішення з нашими військовими", - наголосив посадовець.

Він додав, що на подачу впливатиме також необхідність економити газові ресурси.

"Як тільки будуть дозволяти погодні умови, ми одразу будемо приймати рішення щодо початку опалювального сезону. Однак поряд із цим, враховуючи досвід минулого опалювального сезону, я думаю, що він почнеться пізніше, ніж 15 жовтня", - зауважив начальник ОВА.

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде опалення в Харкові, Синєгубов сказав: "Станом на цю хвилину - буде".

"Що буде через хвилину - велике питання, бо ми залежимо дійсно від тих обстрілів, які ми маємо наразі, на жаль", - підсумував він.

Дніпро

Виходячи з наданої Дніпровською міською радою інформацією, у Дніпрі готовність до опалювального сезону - 95% (тобто підготовка міста до опалювального сезону - на завершальному етапі).

За словами директора КП "Теплоенерго" Андрія Клименка, навесні та влітку підприємство активно проводило теплоізоляційні роботи на трубах систем опалення. Це зберігає енергію, захищає труби від промерзання й збільшує ефективність всієї опалювальної системи.

"Підприємство готове на 95% до осінньо-зимового періоду. У планах - встановлення ще 128 генераторів. Виконані майже всі заплановані роботи з теплоізоляції. Скоро буде наповнюватися система опалення, яка триматиметься під тиском до самого початку опалювального сезону", - підсумував посадовець.

Водночас про точну дату старту теплопостачання в домівки громадян наразі не повідомляється.

Рівне та область

За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, область вже готова до початку опалювального сезону.

Він розповів, що тепловики регіону прозвітували про завершення підготовчих робіт. Уточнюється, що впродовж літа та початку осені вдалося:

підготувати 975 котелень та 84 центральних теплових пункти

відремонтувати 365 км тепломереж

замінити 9 км аварійних та ветхих мереж

замінити 20 та капітально відремонтувати 63 котли

"Опалювальний сезон вже розпочали у Вараші (центрі Вараського району та Вараської міської громади, - Ред.), який отримує тепло від Рівненської АЕС", - уточнив посадовець у своєму Facebook.

В інших громадах відповідне рішення схвалюватимуть, зважаючи на температурний режим.

Коваль пояснив, що головний критерій - якщо впродовж трьох діб середньодобова температура становитиме менше +8 градусів за Цельсієм.

Допис Олександра Коваля (скриншот: facebook.com/Олександр Коваль)

Тим часом секретар Рівненської міської ради й виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян розповів, що опалювальний сезон у медичних закладах Рівного розпочали 8 жовтня.

Опалення ввімкнули, зокрема, у пологовому будинку Рівного та міській дитячій лікарні.

"У будинках рівнян опалювальний сезон розпочнеться, коли впродовж трьох днів середньодобова температура становитиме нижче 8 градусів", - уточнив посадовець.

Допис Віктора Шакирзяна (скриншот: facebook.com/Viktor.Shakyrzian)

Мукачево

У місті Мукачево Закарпатської області початок опалювального сезону стартує з понеділка, 21 жовтня.

"Школи, лікарні, садочки та інші бюджетні установи зможуть увімкнути опалення раніше, якщо буде холодно. Відповідне рішення схвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради", - розповіли в міськраді.

Допис Мукачівської міської ради (скриншот: facebook.com/mukachevo.rada)