Опалювальний сезон у Києві: від чого залежить дата початку і хто отримає тепло першим

Київ повністю готовий до початку опалювального сезону, однак точна дата його старту залежатиме від погодних умов, необхідності економії газу та безпекової ситуації.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ24 live .

Рішення про старт подачі тепла ухвалюватимуть з огляду на температурні показники, прогноз погоди на найближчі дні та фактор економії газу.

Пантелеєв наголосив, що лікарні та інші заклади соціальної сфери підключатимуть до опалення раніше.

Готовність ТЕЦ та вплив обстрілів

Столиця провела всі необхідні підготовчі роботи до холодів, зокрема підготувала ТЕЦ до роботи, а також вжила заходів для їхнього захисту.

"Ми підготувалися до опалювального сезону, зокрема підготували до роботи теплоелектроцентралі. Також вжили заходів для захисту окремих елементів ТЕЦ. Усі необхідні роботи проведені, однак на ситуацію впливає і інтенсивність російських обстрілів", - підкреслив Пантелеєв.

Паралельно міська влада готується коригувати графік руху громадського транспорту залежно від розвитку подій у столиці.

Пантелеєв зазначив, що наразі Київ має достатню кількість рухомого складу та можливості для гнучкого регулювання перевезень, тому оперативні рішення ухвалюватимуть відповідно до обставин.