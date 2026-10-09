Отопительный сезон в Киеве: от чего зависит дата начала и кто получит тепло первым

Киев полностью готов к началу отопительного сезона, однако точная дата его старта будет зависеть от погодных условий, необходимости экономии газа и ситуации с безопасностью.

Об этом заявил и. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев24 live .

Решение о старте подачи тепла будут принимать с учетом температурных показателей, прогноза погоды на ближайшие дни и фактора экономии газа.

Пантелеев подчеркнул, что больницы и другие учреждения социальной сферы будут подключаться к отоплению раньше.

Готовность ТЭЦ и влияние обстрелов

Столица провела все необходимые подготовительные работы к холодам, в частности, подготовила ТЭЦ к работе, а также приняла меры для их защиты.

"Мы подготовились к отопительному сезону, в частности, подготовили к работе теплоэлектроцентрали. Также приняли меры для защиты отдельных элементов ТЭЦ. Все необходимые работы проведены, однако на ситуацию влияет и интенсивность российских обстрелов", - подчеркнул Пантелеев.

Параллельно городские власти готовятся корректировать график движения общественного транспорта в зависимости от развития событий в столице.

Пантелеев отметил, что в настоящее время Киев имеет достаточное количество подвижного состава и возможности для гибкого регулирования перевозок, поэтому оперативные решения будут приниматься в соответствии с обстоятельствами.