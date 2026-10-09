ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Отопительный сезон в Киеве: от чего зависит дата начала и кто получит тепло первым

12:40 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Отопительный сезон в Киеве: от чего зависит дата начала и кто получит тепло первым Фото: Киев готов к началу отопительного сезона (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Киев полностью готов к началу отопительного сезона, однако точная дата его старта будет зависеть от погодных условий, необходимости экономии газа и ситуации с безопасностью.

Об этом заявил и. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев24 live.

Решение о старте подачи тепла будут принимать с учетом температурных показателей, прогноза погоды на ближайшие дни и фактора экономии газа.

Пантелеев подчеркнул, что больницы и другие учреждения социальной сферы будут подключаться к отоплению раньше.

Готовность ТЭЦ и влияние обстрелов

Столица провела все необходимые подготовительные работы к холодам, в частности, подготовила ТЭЦ к работе, а также приняла меры для их защиты.

"Мы подготовились к отопительному сезону, в частности, подготовили к работе теплоэлектроцентрали. Также приняли меры для защиты отдельных элементов ТЭЦ. Все необходимые работы проведены, однако на ситуацию влияет и интенсивность российских обстрелов", - подчеркнул Пантелеев.

Параллельно городские власти готовятся корректировать график движения общественного транспорта в зависимости от развития событий в столице.

Пантелеев отметил, что в настоящее время Киев имеет достаточное количество подвижного состава и возможности для гибкого регулирования перевозок, поэтому оперативные решения будут приниматься в соответствии с обстоятельствами.

Напомним, цены на электроэнергию для бытовых потребителей не будут меняться в течение всего отопительного сезона 2026/27. Действующие тарифы сохранятся для всех домохозяйств, в том числе тех, которые используют электроотопление.

Отметим, отдельные категории граждан могут рассчитывать на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Государственная помощь предусматривает скидки не только на электроэнергию и газ, но и другие коммунальные платежи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Отопительный сезон
Новости
В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры
В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках