Опалювальний сезон у Києві: Кличко розповів, де вже з'явилося тепло

"Попри всі неправдиві закиди, що Київ нібито не готувався до опалювального сезону, ми першими в Україні розпочали його тиждень тому", - сказав він.

За словами мера, наразі тепло отримують майже чверть соцзакладів міста - зокрема, 49 лікарень, 153 дитячих садки та 23 школи. Запуск відбувається за заявками їхніх керівників.

Винятком залишається частина Дніпровського та Деснянського районів, де через суттєві пошкодження енергооб’єкта все ще тривають відновлювальні роботи.

Мер столиці наголосив, що міські медустанови повністю підготовлені до можливих відключень світла та тепла.

Читайте також: Лікарні Києва забезпечують альтернативними джерелами тепла, світла та води, - Кличко

"Вони мають 480 генераторів. У 15 лікарнях уже є власні свердловини, ще 6 закладів завершують їх будівництво. 11 медзакладів - з автономним теплопостачанням від власних котелень. До кінця року можливість такого опалення матиме 21 столична лікарня", - повідомив Кличко.

Також автономність забезпечено в усіх 25 міських установах соцзахисту: для них закуплено 134 генератори різної потужності, сформовано запаси пального, води, медикаментів та харчів.

Окремо Кличко зупинився на наслідках обстрілів, зазначивши, що лише цього тижня повітряна тривога в столиці лунала понад 30 разів і сумарно тривала більше 30 годин.

Унаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти критичної, транспортної та логістичної інфраструктури, офіси, торговельні площі й декілька медичних закладів.

"Постраждала, зокрема, станція метро "Чернігівська". Пошкоджені були вітражні вікна, фасад та платформа станції. А також колії, контактна рейка та система електропостачання і управління рухом", - розповів міський голова.

Він додав, що понад 70 фахівців "Київського метрополітену" безперервно працювали добу, аби якнайшвидше відновити рух поїздів "червоною" лінією.

Крім того, у ніч на 22 жовтня було пошкоджено інфраструктуру метро на Південному мосту, де зараз також активно тривають ремонтні роботи.

Станом на зараз на станції "Чернігівська" вже відновлено роботу одного вестибюлю, а на іншому ремонт триває. Щоб компенсувати тимчасові обмеження в русі метро через пошкодження на Південному мосту, міська влада збільшила кількість автобусів на дублюючих маршрутах.