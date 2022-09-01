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Минрегион дал разъяснение о начале отопительного периода и температуре в квартирах

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 11:34
Минрегион дал разъяснение о начале отопительного периода и температуре в квартирах Фото: в квартирах не должно быть холодно по действующим нормам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Отопительный период в Украине начинается, когда температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. В квартирах зимой должно быть не менее 18 градусов.

Об этом говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона на запрос РБК-Украина .

Продолжительность отопительного периода

Как отмечается в ответе, решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления. Отопительный период начинается не позднее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

"Таким образом, решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и в первую очередь для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учреждений образования, учреждений здравоохранения). Другого действующим законодательством не предусмотрено", - говорится в письме.

Температура в жилых помещениях

В Минрегионе также сообщили, что действующими нормами определено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С.

"В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения", - говорится в письме.

Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что зимой температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.

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